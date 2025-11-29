Meteo domenica 30 novembre | nuova perturbazione in arrivo Italia divisa in due
La giornata di domenica 30 novembre sarà segnata dall’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, pronta a riportare piogge, nubi compatte e qualche nevicata sulle regioni del Nord e su parte del Centro. L’Italia si presenterà ancora una volta spaccata in due, con un ribaltamento rispetto ai giorni precedenti: tempo più instabile al Nord e sui settori tirrenici centrali, maggiore stabilità su Adriatico e Sud. Una perturbazione atlantica cambia lo scenario. La circolazione atmosferica torna a mutare per l’ennesima volta in un novembre estremamente dinamico. La perturbazione in arrivo dall’Atlantico, sospinta da correnti umide sudoccidentali, inizierà a farsi sentire già dal mattino, soprattutto sulle regioni nord-occidentali e lungo il versante tirrenico del Centro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
