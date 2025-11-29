Messina tra striscioni e cori il corteo No Ponte arriva a piazza Duomo FOTO | VIDEO

Feedpress.me | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le motivazioni della Corte dei conti per il diniego del visto alla delibera Cipess che ad agosto ha approvato il progetto definitivo del Ponte danno altra linfa al popolo del “no”. Il corteo contro il ponte sullo Stretto a Messina è partito, sotto la pioggia, da piazza Castronovo per raggiungere la Basilica Cattedrale. Presenti, secondo le stime delle forze dell'ordine, circa 3500 persone. Durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

messina tra striscioni e cori il corteo no ponte arriva a piazza duomo foto video

© Feedpress.me - Messina, tra striscioni e cori il corteo “No Ponte” arriva a piazza Duomo FOTO | VIDEO

Altre letture consigliate

messina striscioni cori corteoCorteo No Ponte, in 3500 in piazza manifestare - Questo lo striscione in testa al corteo del popolo no Ponte tornato oggi a manifestare ... Lo riporta 98zero.com

messina striscioni cori corteoIl corteo No Ponte attraversa la città - Partito da Piazza Castronovo, il corteo dei Ponte sta percorrendo via Garibaldi. Da 98zero.com

messina striscioni cori corteoMessina, sfila il corteo “No Ponte”. Comizi, concerti, spettacoli - Oggi concentramento alle 14 a piazza Castronovo, partenza mezz’ora dopo e in marcia fino a via Primo Settembre. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Messina Striscioni Cori Corteo