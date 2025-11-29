Messina tra striscioni e cori il corteo No Ponte arriva a piazza Duomo FOTO | VIDEO
Le motivazioni della Corte dei conti per il diniego del visto alla delibera Cipess che ad agosto ha approvato il progetto definitivo del Ponte danno altra linfa al popolo del “no”. Il corteo contro il ponte sullo Stretto a Messina è partito, sotto la pioggia, da piazza Castronovo per raggiungere la Basilica Cattedrale. Presenti, secondo le stime delle forze dell'ordine, circa 3500 persone. Durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Messina, 29 novembre 2025. Doveva essere il Corteo Nazionale No Ponte, e invece si è rivelato più simile a una gita scolastica, ma di quelle in cui metà classe resta a casa. Nei giorni precedenti si era visto di tutto: volantini, striscioni, bandiere, comprese que - facebook.com Vai su Facebook
Corteo No Ponte, in 3500 in piazza manifestare - Questo lo striscione in testa al corteo del popolo no Ponte tornato oggi a manifestare ... Lo riporta 98zero.com
Il corteo No Ponte attraversa la città - Partito da Piazza Castronovo, il corteo dei Ponte sta percorrendo via Garibaldi. Da 98zero.com
Messina, sfila il corteo “No Ponte”. Comizi, concerti, spettacoli - Oggi concentramento alle 14 a piazza Castronovo, partenza mezz’ora dopo e in marcia fino a via Primo Settembre. Riporta msn.com