Messina l’ex rettore Cuzzocrea e la caccia agli scontrini nel negozio cinese per chiedere i rimborsi all’Ateneo

“Ricordo che il professore mi ha chiesto di raccogliere gli scontrini fiscali che i clienti lasciavano alla cassa, o quelli caduti a terra, per poi consegnarglieli. Forse per questo motivo trovate scontrini di piccolo importo pagati anche in contanti. Nel tempo ho più volte consegnato gli scontrini raccolti direttamente al professore”. Il piccolo importo in questione riguarda soprattutto 7 scontrini, di 1 euro, 1,20, 1,50, 2 euro, o perfino l’esoso 4,50. Sono scontrini, che – secondo quanto ricostruito dalla procura di Messina – un commerciante di un emporio cinese ha dato a Salvatore Cuzzocrea, che a sua volta li ha presentati all’università di Messina, da lui guidata in quel momento, per ottenere un rimborso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Messina, l’ex rettore Cuzzocrea e la caccia agli scontrini nel negozio cinese per chiedere i rimborsi all’Ateneo

