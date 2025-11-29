Mercato Inter Frattesi corteggiato da una grande rivale | il punto per gennaio

Inter News 24 Mercato Inter, il centrocampista Davide Frattesi piace molto ad una grande rivale. Il punto in vista della sessione invernale di mercato. Le strategie di mercato dell’ Inter e dei club rivali continuano a muovere gli equilibri in vista della finestra di gennaio. Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha analizzato i movimenti, ponendo l’attenzione sul centrocampo, in particolare sulla posizione del centrocampista italiano Davide Frattesi e sull’interesse del Napoli. La squadra partenopea, infatti, guarda con crescente urgenza al mercato invernale, spinta dall’emergenza infortuni che ha colpito la mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com

