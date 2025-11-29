Mercatini di Natale e castagnata a Rossiglione con musica spettacoli e giochi per bambini

Sabato 13 e domenica 14 dicembre torna puntuale il Mercatino di Natale di Rossiglione all’interno dell’Area Expo ex Ferriera, con musica, spettacoli, gastronomia e giochi per bambini. Apertura stand ore 10, ingresso gratuito.Domenica alle 14:30 è in programma l'attesa Castagnata di Natale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

