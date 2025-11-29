Mercatini di Natale Arte e Sapori e Castello di Babbo Natale a Santo Stefano d' Aveto

Anche quest’anno tornano i tradizionali MercatiniArte e sapori” a Santo Stefano d'Aveto, con artigianato, prodotti tipici, hobbistica e tante idee regalo uniche per vivere la magia delle feste.Appuntamento tutti i fine settimana di dicembre prima di Natale e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 18. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Mercatini di Natale “Arte e Sapori” e Castello di Babbo Natale a Santo Stefano d'Aveto - Appuntamento tutti i fine settimana di dicembre prima di Natale e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 18 presso il Pala Arvigo a Santo Stefano d’Aveto, nei pressi degli impianti sportivi. Lo riporta genovatoday.it

