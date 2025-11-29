Mercatini di Natale Arte e Sapori e Castello di Babbo Natale a Santo Stefano d' Aveto

Anche quest’anno tornano i tradizionali Mercatini “Arte e sapori” a Santo Stefano d'Aveto, con artigianato, prodotti tipici, hobbistica e tante idee regalo uniche per vivere la magia delle feste.Appuntamento tutti i fine settimana di dicembre prima di Natale e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 18. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cosa fare a Natale a #bologna: tra arte, mercatini e sapori! Non può mancare la @fiera_di_santa_lucia_bologna sotto il Portico dei Servi, tra regali e souvenir. Fermati ai presepi: imperdibile quello di San Giacomo Maggiore, firmato dall’artigiano Nicol - facebook.com Vai su Facebook

Il cuore di #Cagliari si veste di Natale con i Mercatini tradizionali tra piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele. Dal 1° dicembre al 6 gennaio 2026, quasi quaranta casette in legno, artigiani, prodotti tipici, musica e la casa di Babbo Natale tornano... Vai su X

Mercatini di Natale “Arte e Sapori” e Castello di Babbo Natale a Santo Stefano d'Aveto - Appuntamento tutti i fine settimana di dicembre prima di Natale e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 18 presso il Pala Arvigo a Santo Stefano d’Aveto, nei pressi degli impianti sportivi. Lo riporta genovatoday.it

Mercatini di Natale 2025 in Toscana: un viaggio emozionante tra luci e tradizioni - Atmosfere tirolesi, profumi tedeschi e fascino francese animano borghi e piazze storiche della Toscana con artigianato, sapori tipici e luci festive, per i mercatini di Natale 2025. Riporta cosedicasa.com

I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2025) - Dai piccoli borghi alle grandi piazze cittadine, dove, quando e quali sono i mercatini di Natale 2025 più belli d'Italia ... Scrive grazia.it