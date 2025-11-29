Mercatini Atalanta Donizetti Pfm Luca Bizzarri e polenta | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il Villaggio di Natale in Piazzale degli Alpini, “Christmas Village” in Piazza Matteotti, la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, la ruota panoramica in Piazza Matteotti, il Donizetti Opera, la Premiata Forneria Marconi alla ChorusLife Arena (sabato) e Luca Bizzarri alla ChorusLife Arena (domenica). Da annotare, inoltre, la partita di calcio fra Atalanta e Fiorentina (domenica), il Festival violoncellistico alla Sala Piatti (domenica), la sagra della polenta, brasato & stracotto al Piazzale degli Alpini, i cori alla chiesa dei santi Bartolomeo e Stefano (domenica), lo spettacolo “Th!nk” a Colognola (domenica) e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it