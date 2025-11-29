Mercatini Atalanta Donizetti Pfm Luca Bizzarri e polenta | il week-end in città
Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il Villaggio di Natale in Piazzale degli Alpini, “Christmas Village” in Piazza Matteotti, la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, la ruota panoramica in Piazza Matteotti, il Donizetti Opera, la Premiata Forneria Marconi alla ChorusLife Arena (sabato) e Luca Bizzarri alla ChorusLife Arena (domenica). Da annotare, inoltre, la partita di calcio fra Atalanta e Fiorentina (domenica), il Festival violoncellistico alla Sala Piatti (domenica), la sagra della polenta, brasato & stracotto al Piazzale degli Alpini, i cori alla chiesa dei santi Bartolomeo e Stefano (domenica), lo spettacolo “Th!nk” a Colognola (domenica) e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’agente di #Ederson chiama il mercato: “L’#Atalanta potrebbe venderlo già a Gennaio e a metà prezzo. Se non sarà a a Gennaio, l’operazione ci sarà a Giugno. Ede ha il contratto in scadenza a Giugno 2027, quindi il suo prezzo è già dimezzato. Valeva 70 - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, le cifre ufficiali del mercato estivo: Musah potenziale affare da 27,5 milioni Vai su X
Mercatini, Atalanta, Donizetti, Pfm, Luca Bizzarri e polenta: il week-end in città - Da annotare, inoltre, la partita di calcio fra Atalanta e Fiorentina (domenica), il Festival violoncellistico alla Sala Piatti (domenica), la sagra della polenta, brasato & stracotto al Piazzale degli ... Da bergamonews.it
Mercatini, Donizetti Opera, Salone del mobile, dischi e tennis: il week-end in città - Da annotare, inoltre, la sagra dei risotti al Piazzale degli Alpini, il party anni 90 al Piazzale degli Alpini (sabato), l’omaggio a Giorgio Gaber e Sandro Luporini a Colognola (sabato), il Festival ... Segnala bergamonews.it
Mercatini di Natale - Dal 15 novembre al 14 dicembre Castione della Presolana ospiterà i mercatini di Natale, tra i più storici della regione. Si legge su ecodibergamo.it