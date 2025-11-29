mercati a rischio sgombero come portare i cani in viaggio e tutto quello che ho sentito alla cena del gq men of the year

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. A Milano, il mercato di NoLo in via Crespi sembra essere a rischio sgombero. Lo so perché l’altra sera è stato uno degli argomenti principali prima, durante e dopo la cena del GQ Men of the Year. Non è certo un caso. Esattamente un anno fa in quello stesso mercato avevo intervistato Luca Magliano, eletto Breakthrough Designer nei Fashion Awards 2024 e diventato ormai «uno di casa», come ha sottolineato l’Head of Editorial Content di GQ Italia Federico Sarica durante il discorso d’apertura della cena organizzata per festeggiare gli “uomini dell’anno”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

