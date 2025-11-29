Meno propaganda politica più colonnelli Evviva i militari in Parlamento

Ilfoglio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, il Parlamento italiano verrà sommerso da un numero spropositato di volti appartenenti al mondo dei militari. La lista è già pronta ed. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meno propaganda politica pi249 colonnelli evviva i militari in parlamento

© Ilfoglio.it - Meno propaganda politica, più colonnelli. Evviva i militari in Parlamento

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Meno Propaganda Politica Pi249