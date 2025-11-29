Meloni vuole un triello con Schlein Vuole anche Conte ad Atreju
Giorgia Meloni ha rinunciato al duello con Schlein sul palco di Atreju. o, meglio, pretendeva ci fosse anche l’altro leader dell’opposizione, Giuseppe Conte. Di seguito quanto ha scritto l’edizione di ieri di Repubblica. Meloni voleva la sfida a tre. Così La Repubblica sull’ultima querelle politica: “Sul palco di Atreju, la festa dei Fratelli d’Italia che quest’anno sarà ospitata nel parco sotto Castel Sant’Angelo, la premier ha preteso che ci fosse pure Giuseppe Conte. Una sfida a tre, insomma, più moderatore (l’idea era Bruno Vespa). Offerta che la leader dem, capita la trappola, alla fine rigetta: «Meloni scappa, è ridicolo, allora invitino pure Matteo Salvini». 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
