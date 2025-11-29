Meloni | Sam Gamgee mio personaggio preferito Signore Anelli senza di lui Frodo avrebbe fallito – Il video

Open.online | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 Samvise Gamgee, detto Sam, è un personaggio del Signore degli Aneli, libro dello scrittore inglese J. R. R. Tolkien spesso citato dalla premier Meloni. "È il mio personaggio preferito perché fa più di Frodo, ma sa già che nessuno lo ricorderà nel futuro. Lo fa perché è giusto", lo ha detto Meloni al convegno di Noi moderati. Noi Moderati Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

meloni sam gamgee mioGiorgia Meloni: «Vi spiego perché Sam Gamgee è il mio personaggio preferito Signore Anelli» - (Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 Samvise Gamgee, detto Sam, è un personaggio del Signore degli Anelli, libro dello scrittore inglese J. Si legge su ilmattino.it

meloni sam gamgee mioMeloni: Sam Gamgee mio personaggio preferito Signore Anelli, senza di lui Frodo avrebbe fallito - Samvise Gamgee, detto Sam, è un personaggio del Signore degli Aneli, libro dello scrittore inglese J. ilgiornale.it scrive

meloni sam gamgee mioMeloni: Sam Gamgee mio personaggio preferito in Signore Anelli, grazie a lui Frodo ha successo - "Sam Gamgee è il mio personaggio preferito perché fa più di Frodo, ma sa già che nessuno lo ricorderà nel futuro. Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Sam Gamgee Mio