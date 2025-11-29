Questo numero di Leader Trend analizza le performance social degli ultimi due mesi, e precisamente dal 28 settembre al 28 novembre, e assorbe le polarizzazioni legate alle scadenze elettorali delle regioni che sono andate al voto. Come sempre, l’analisi è di supporto alla comprensione della capacità delle singole leadership di catturare l’attenzione digitale degli utenti e, al contempo, di coinvolgere i follower ogni qualvolta pubblicando un post. Anche questo numero di Leader Trend presenta lo speciale Hate Parade, legato ai volumi percentuali dei commenti negativi, rispetto al mese di agosto, incassate dalle pagine Facebook dei leader. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meloni regina dei like, Calenda super postatore. Chi sale e chi scende nelle classifiche di Giordano