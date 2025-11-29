Meloni | non giustificare assalto Stampa

17.35 "E' molto grave che,di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia - anche solo in parte - della stampa stessa. La violenza non si giustifica. Non si minimizza.Non si capovolge. Chiunque cerchi di riscrivere la realtà per attenuare la gravità di quanto accaduto compie un errore pericoloso. La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e va difesa sempre, senza ambiguità". Così la premier Giorgia Meloni su X. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it