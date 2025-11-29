È bastato davvero poco. Un guanto di sfida e tutto è venuto giù. Eppure non più di qualche giorno fa, a urne chiuse, le trombe del campo largo suonavano la carica della rimonta. Nell’aria tardo autunnale sentivano tutti l’elettricità della ribalta. E poco importa se quell’euforia fosse immotivata, agli anti Meloni era bastato non perdere due poltrone, quella della Regione Campania e quella della Regione Puglia, per sentirsi già a Palazzo Chigi. La realtà, però, torna sempre a presentare il conto. Di solito ci mette un po’. In questo caso nemmeno una manciata di giorni. E così l’invito a confrontarsi sul palco di Atreju lanciato alla Schlein da Fratelli d’Italia ha fatto crollare il fragilissimo castello di carte in cui vive quell’accozzaglia di partiti che è la sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meloni: "Il premierato assicura stabilità. Lo facciamo per tutti". Atreju, rissa Pd-M5s