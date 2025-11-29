Meloni | Con le riforme vogliamo lasciare il Paese migliore di come lo abbiamo trovato – Il video

Open.online | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2025 "Quando ci siamo insediati abbiamo detto che volevamo lasciare il Paese migliore di come lo abbiamo trovato, e per fare questo servono le riforme, come quella della giustizia, dell'autonomia, di Roma Capitale", così Giorgia Meloni all'assemblea di Noi Moderati. Noi Moderati Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

