Melendugno punta a consolidare la posizione in campionato contro Concorezzo
MELENDUGNO – Sulle ali dell’entusiasmo per la storica qualificazione ai Quarti di Coppa Italia di serie A2, ottenuta con la vittoria casalinga contro Gruppo Formula 3 Messina, la Narconon Volley Melendugno torna al palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce. Domenica 30 novembre, alle ore 17. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il musicista di Morciano di Leuca è stato il grande protagonista della terza puntata del talent show di Rai1. Con una toccante interpretazione di “Avrai” di Claudio Baglioni, ha conquistato tutti i giudici. - facebook.com Vai su Facebook
Melendugno punta a consolidare la posizione in campionato contro Concorezzo - Dopo la storica qualificazione ai Quarti di Coppa Italia di serie A2, ottenuta con la vittoria casalinga contro Gruppo Formula 3 Messina, la Narconon Volley prova a migliorare la posizione di vertice ... Si legge su lecceprima.it