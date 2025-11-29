Mediobanca i pm | Si voleva pilotare la dismissione di Mps

Affidare a Banca Akros il ruolo di bookrunner di una operazione di tale portata come la cessione della quota di Mps avvenuta a novembre scorso non sarebbe spiegabile se non "nel senso di volere pilotare l'attività di dismissione". Lo scrivono i pubblici ministeri di Milano, Luca Gaglio e Roberto Pellicano, nel decreto di perquisizione eseguita nell'ambito dell'inchiesta sulla scalata a Mediobanca. Banca Akros, osserva la procura di Milano, era "intermediario con una sola esperienza di Abb alle spalle, peraltro di entità notevolmente inferiore a quella in esame, laddove i precedenti Abb del Mef erano stati affidati a un pool di banche internazionali come 'Ubs, BofA, Jefferies, oltre che a Mediobanca". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mediobanca, i pm: "Si voleva pilotare la dismissione di Mps"

News recenti che potrebbero piacerti

Torno sull'incredibile vicenda Mps-Mediobanca mettendo in fila alcuni elementi. Il primo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ceduto il 13 novembre 2024 il 15% delle azioni di Mps tramite un minuscolo intermediario, la Banca Akros (il principale azio - facebook.com Vai su Facebook

Mps-Mediobanca, le carte dell’inchiesta sul presunto concerto. Caltagirone: a ottobre 2024 il Mef mi parlò di una cordata su Siena - Le carte dei pm milanesi ricostruiscono il presunto concerto tra Francesco Gaerano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio per prendere il controllo della catena Mps- Secondo milanofinanza.it

MPS ha infine comprato l’86,3 per cento di Mediobanca, chiudendo un’operazione bancaria molto importante di cui si parlava da mesi - Il gruppo bancario MPS (un tempo conosciuto come Monte dei Paschi di Siena) ha ottenuto l’86,3 per cento delle azioni della banca d’affari italiana Mediobanca, dopo che lunedì è definitivamente ... Come scrive ilpost.it