Medicina estetica psicologia e hi-tech | a Brescia il nuovo Poliambulatorio 3Lab

Ha aperto a Brescia il nuovo Poliambulatorio 3Lab, centro multiservizio che combina prestazioni mediche specialistiche, medicina estetica avanzata, fisioterapia, tecniche complementari e servizi dedicati al benessere mentale. La nuova sede di Via Genova 14B è specializzata in medicina. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Altre letture consigliate

SIMA - Medicina Ambientale. . AGORÀ E SIMA: VERSO UN MODELLO CONDIVISO TRA MEDICINA ESTETICA E MEDICINA AMBIENTALE La #salute della #pelle non dipende soltanto dal nostro stile di vita o da come ce ne prendiamo cura ogni giorno, ma a - facebook.com Vai su Facebook

Medicina, estetica, psicologia e hi-tech: a Brescia il nuovo Poliambulatorio 3Lab - Ha aperto a Brescia il nuovo Poliambulatorio 3Lab, centro multiservizio che combina prestazioni mediche specialistiche, medicina estetica avanzata, fisioterapia, tecniche complementari e servizi dedic ... Da bresciatoday.it

Chirurgia estetica e psicologia - mi chiamo luca, ho 30 anni e vorrei correggere con la chirurgia estetica (blefaroplastica) un mio difetto agli occhi che presentano da diverso tempo delle evidenti borse adipose nella parte inferiore ... Riporta dica33.it

Medicina estetica: ora è soft! - Dimentica il temuto effetto congelato della tossina botulinica, visto anni fa anche sui volti delle celeb: nuove formule e tecniche ... Come scrive donnamoderna.com