Medici Catania ripensare la cura | una medicina condivisa per le sfide cliniche emergenti

In un'epoca in cui la complessità clinica cresce più rapidamente delle soluzioni disponibili, la vera novità non risiede soltanto nelle tecnologie d'avanguardia e nelle terapie innovative, ma nella capacità della medicina di essere condivisa, capace di integrare competenze diverse. È con questo spirito che si è svolto nella Sala Pirandello del Grand Hotel Baia Verde ad Aci Castello l'incontro interdisciplinare "Oltre i confini delle specialità – Verso una medicina integrata", un appuntamento che ha confermato come la collaborazione scientifica rappresenti oggi la chiave per affrontare le sfide sanitarie emergenti.

