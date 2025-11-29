Medici Catania ripensare la cura | una medicina condivisa per le sfide cliniche emergenti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordine dei Medici di Catania QUANDO LA MEDICINA FA RETE: INTERDISCIPLINARITÀ COME CHIAVE DELLA MEDICINA MODERNA Integrazione delle competenze e innovazione diagnostica: nuove strategie per le sfide cliniche emergenti CATANIA  – In un’epoca in cui la complessità clinica cresce più rapidamente delle soluzioni disponibili, la vera novità non risiede soltanto nelle tecnologie d’avanguardia e nelle terapie innovative, ma nella  capacità della medicina di essere condivisa, capace di integrare competenze diverse. È con questo spirito che si è svolto nella Sala Pirandello del  Grand Hotel Baia Verde ad Aci Castello  l’incontro interdisciplinare  “Oltre i confini delle specialità – Verso una medicina integrata”,  un appuntamento che ha confermato come la collaborazione scientifica rappresenti oggi la chiave per affrontare le sfide sanitarie emergenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

