MCU | quale sarà il futuro di Scarlet Witch?

Con l’arrivo di WandaVision, Scarlet Witch era diventata per un breve periodo una delle figure più centrali dell’intero Marvel Cinematic Universe. È stata l’antagonista principale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e, nei fumetti, è stata persino nominata la nuova Strega Suprema. Nonostante il suo peso narrativo e la grande popolarità, l’MCU sembra però non sapere cosa fare con il personaggio. La sua versione di Terra-616 è morta in Doctor Strange, e Elizabeth Olsen ha rilasciato dichiarazioni poco incoraggianti sul futuro di Wanda in film come Avengers: Doomsday. Una serie in arrivo mette ancor più in evidenza questo problema: sta portando avanti l’eredità di Wanda senza includerla. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - MCU: quale sarà il futuro di Scarlet Witch?

