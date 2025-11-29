Il mondo dei fumetti Marvel sta affrontando un possibile rinnovamento per uno dei gruppi di antagonisti più sottovalutati: gli Outriders. Nato come minaccia di supporto per Thanos, questo esercito di creature aliene ha spesso peccato di poca carica narrativa e di scarsa presenza nei momenti clou delle storie. Con l’arrivo di nuove trame e la recente introduzione di Knull, il Re in Nero, si apre una prospettiva in cui gli Outriders potrebbero finalmente trovare un’importanza più significativa nel contesto della continuity Marvel. il ritorno degli outriders per affrontare knull. Il debutto degli Outriders risale al 2013, creazioni di Jonathan Hickman e Jim Cheung, come specie aliena geneticamente modificata presenza prima di arrivare di Thanos. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mcu outriders tornano come nemici per king in black