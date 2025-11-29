McLaren rebus Mondiale | assetto scarico come a Los Angeles? Ma occhio alle squalifiche

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norris e Piastri, reduci dalla penalizzazione nell'ultimo Gran Premio, si giocano il titolo con Verstappen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mclaren rebus mondiale assetto scarico come a los angeles ma occhio alle squalifiche

© Gazzetta.it - McLaren, rebus Mondiale: assetto scarico come a Los Angeles? Ma... occhio alle squalifiche

