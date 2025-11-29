Maxi sequestro di ortaggi non tracciati | 12 tonnellate donate ad enti caritativi in Sicilia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una grande operazione del Corpo Forestale. Gli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno consegnato 12.000 chilogrammi di ortaggi al Banco Alimentare, alla Caritas di Ragusa e alle Suore del Sacro Cuore di Comiso. Si tratta del risultato di dieci sequestri amministrativi eseguiti dal Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia (Noras) all’interno del mercato ortofrutticolo comunale di Comiso, dove venivano rinvenuti prodotti privi delle necessarie garanzie di tracciabilità. L’operazione scattata all’alba. L’intervento, avviato alle prime ore della mattina, ha impegnato dieci unità del Corpo forestale: alle cinque del Noras si sono unite cinque unità dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi sequestro di ortaggi non tracciati: 12 tonnellate donate ad enti caritativi in Sicilia

Approfondisci con queste news

NanoTV. . #Napoli e #Caserta - Evasione fiscale da 3.8Milioni tra Napoli e Caserta: sequestro e 10 denunce Servizio di #CarmineDargenio #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Sequestrati 12mila chilogrammi di ortaggi non tracciati a Comiso - Dodicimila chilogrammi di ortaggi non tracciati sequestrati a Comiso. Da meridionews.it

Porto San Giorgio, ristorante con pesce non tracciato e condizioni igienico-sanitarie carenti: multa e maxi sequestro - Il ristorante colpito non aveva prodotti ittici tracciabili e le condizioni igienico- Lo riporta corriereadriatico.it

Maxi sequestro a Piombino di 8 tonnellate di pesce scaduto - La guardia costiera di Piombino (Livorno) ha sequestrato oltre 8 tonnellate di prodotto ittico non tracciato nei locali di un grossista. Come scrive ansa.it