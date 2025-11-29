Maxi rissa tra genitori durante una partita di calcio giovanile 9 denunce

L'immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia di Anagni, unitamente ai colleghi della locale Stazione di Ferentino, ha permesso di porre immediata fine alle violenze e riportare alla ragione entrambe le tifoserie anche se due tifosi sono ricorsi alle cure mediche presso il PS. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

