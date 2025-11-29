Maxi-esercitazione all’aeroporto di Fiumicino | simulato un attacco terroristico
Fiumicino, 29 novembre 2025 – Un’e splosione semina il panico nell’aeroporto di Fiumicino. I passeggeri urlano e tentano di capire cosa sta accadendo ma mentre provano a uscire dal terminal quattro terroristi, armati e a volto coperto, fanno irruzione nello scalo e aprono il fuoco. Dopo pochi minuti a terra ci sono solo corpi mentre nella sala riecheggiano le grida dei feriti. Un drone guidato nella sala riprende la situazione poi scatta l’intervento delle forze speciali che neutralizzano i terroristi e prestano i primi soccorsi ai passeggeri. Infine arrivano i sanitari del 118 e i feriti vengono trasferiti prima nel posto medico avanzato dell’aeroporto e poi nei diversi ospedali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Maxi esercitazione antiterrorismo all'aeroporto di Fiumicino: simulato attacco nel Terminal 5, forze speciali in azione Scene da film all’aeroporto Leonardo Da Vinci durante una complessa esercitazione antiterrorismo e di protezione civile che ha ricostruito u - facebook.com Vai su Facebook
Bombe, spari e feriti al Terminal 5, all’aeroporto di Fiumicino l’esercitazione antiterrorismo roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Attacco terroristico all’aeroporto di Fiumicino: la maxi-esercitazione - Esplosione e conflitto a fuoco nel terminal 5: la simulazione per testare l'efficacia di intervento in situazioni di emergenza ... Riporta ilfaroonline.it
Militari e squadre speciali in assetto anti terrorismo in aeroporto. Maxi esercitazione a Roma - L'esercitazione, programmata nell'ambito dei test periodici sul Piano di sicurezza nazionale, proseguirà per l'intera giornata senza alcun impatto sulla regolarità dei voli né sulla sicurezza di passe ... Secondo romatoday.it
Maxi-esercitazione all’aeroporto di Fiumicino: sarà simulato un attacco terroristico - L'esercitazione della protezione civile simulerà un attacco con irruzione armata, ferimenti e presa di ostaggi ... Secondo ilfaroonline.it