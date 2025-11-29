Max Laudadio lascia Striscia la Notizia | Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo

Milano, 29 novembre 2025 - Max Laudadio lascia Striscia la Notizia dopo essere stato per anni protagonista del tg satirico di Mediaset. E con lui abbandona la barca di Antonio Ricci anche Stefania Petyx, altra storia inviata.. L’annuncio Instagram. Max Laudadio ha spiegato la sua scelta in un lungo post su Instragram. “Oggi chiudo una pagina importante della mia vita. Dopo tanti anni, l ascio Striscia la Notizia”. E ancora “È stato un viaggio intenso, una casa che mi ha fatto crescere come uomo e come professionista. Ho incontrato persone straordinarie, ho raccontato storie che mi hanno cambiato e ho cercato, ogni giorno, di essere utile a chi non aveva voce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Max Laudadio lascia Striscia la Notizia: “Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo”

