Matt Hardy | Jeff sta cercando di rimediare agli errori fatti in AEW
L’avventura dei fratelli Hardy in AEW avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo grande capitolo di una carriera leggendaria, con sfide da sogno contro nomi come Adam “Edge” Copeland, Christian Cage e magari persino i Dudley Boyz. Invece, tutto si è interrotto bruscamente dopo la nuova ricaduta di Jeff Hardy, che ha portato a seri problemi legali e, nel giugno 2024, alla fine dei contratti di entrambi con la compagnia. Oggi, secondo Matt Hardy, Jeff sente di dover ancora ripagare quanto accaduto in quel periodo. Il rimpianto di Jeff per l’AEW. Nel podcast The Extreme Life of Matt Hardy, Matt Hardy ha spiegato che il fratello è il primo a ritenersi colpevole per il modo in cui si è conclusa la loro esperienza in AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
