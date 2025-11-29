Matrimoni e viaggi di nozze | l’Italia conquista le coppie straniere

L’Italia sta diventando la destinazione romantica per eccellenza: oltre a essere la meta preferita per i viaggi di nozze, è anche il luogo in cui sempre più coppie straniere decidono di dire «sì, lo voglio». Le nozze delle coppie straniere . Secondo i dati di Enit, sono più di 15.100 i matrimoni delle coppie straniere celebrati in Italia, registrando un aumento del +11,4%. La celebrazione del “per sempre” ha un impatto diretto sul territorio italiano: il coinvolgimento di quasi un milione di persone ha avuto come conseguenza quattro milioni di pernottamenti. Tra l’altro, anche la spesa media dell’evento è aumentata del 4,2% rispetto al 2023, arrivando a 61. 🔗 Leggi su Panorama.it

