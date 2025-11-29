Mastella chiama Casa Riformista ma dimentica Cesaro

Tempo di lettura: < 1 minuto Neanche il tempo di finire di contare le schede e il Coordinatore regionale di Italia viva, Armando Cesaro, viene già messo da parte. O almeno ci provano, a metterlo da parte, nonostante il suo ruolo. Non si spiega altrimenti la dichiarazione di Clemente Mastella, leader di Noi di Centro: “ Siamo lieti di annunciare “, dice Mastella, “ che stiamo lavorando in sinergia con il coordinatore della Lista, Casa Riformista Stanislao Lanzotti, per costituire un gruppo consiliare in Regione Campania che rappresenti al meglio i nostri valori comuni. L’idea che stiamo sviluppando è quella di formare un gruppo di almeno cinque consiglieri, omogeneo e coeso, per contribuire a fare chiarezza nel panorama politico attuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

