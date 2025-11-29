Massimo Recalcati | La scuola deve iscrivere la legge nel cuore non imporre regole Il compito educativo è coltivare il desiderio negli studenti

La riflessione di Massimo Recalcati sulla funzione della scuola parte da una distinzione fondamentale. "L'impostura più diffusa nel dibattito educativo consiste nel pensare l'educazione come equivalente alla regolazione della vita degli allievi", afferma lo psicoanalista, durante un incontro pubblico a Palermo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

