Massimo 20 studenti per classe la raccolta firma di Avs per la legge popolare

Alleanza Verdi Sinistra lancia la proposta di legge popolare per una scuola più giusta e inclusiva e avvia la raccolta firme. L'obiettivo «è limitare a 20 il numero massimo di studenti per classe e garantire pari opportunità. L'iniziativa - intitolata emblematicamente “Classi meno affollate per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it