Massimo 20 studenti per classe la raccolta firma di Avs per la legge popolare
Alleanza Verdi Sinistra lancia la proposta di legge popolare per una scuola più giusta e inclusiva e avvia la raccolta firme. L'obiettivo «è limitare a 20 il numero massimo di studenti per classe e garantire pari opportunità. L'iniziativa - intitolata emblematicamente “Classi meno affollate per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Open day (29 nov) all'Istituto "Spirito Santo" di Messina: studenti e genitori incontrano i campioni Silvia Bosurgi, Giovanni Ficarra, Massimo Giacoppo e Alessandro Parisi per promuovere lo sport. L'articolo completo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, tetto massimo a 20 studenti per aula: la proposta di legge popolare contro le classi pollaio Vai su X
Scuola, tetto massimo a 20 studenti per aula: la proposta di legge popolare contro le classi pollaio - Un’occasione storica per garantire l’inclusione degli studenti con disabilità ... Riporta msn.com
Sciopero 28 novembre, le richieste Cobas: aumenti 30%, pensione come ultimo stipendio, ruolo unico docenti, classi massimo di 20 alunni, no scuola-azienda - C’è tanta scuola nello sciopero dei Cobas proclamato per venerdì 28 novembre assieme a diversi altri sindacati di base (Usb, Cub, Unicobas, Ssb e altri). Si legge su tecnicadellascuola.it
«Classi da 20 alunni e più investimenti»: le proposte di Avs per la scuola pubblica - La sezione piacentina di Sinistra Italiana presenta la legge di iniziativa popolare: «Fermare accorpamenti e chiusure degli istituti scolastici. Come scrive ilpiacenza.it