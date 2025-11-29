Mascara non è il nero il colore più amato | spopola adesso in nuance borgogna Ed ecco perché

Vanityfair.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta da decenni il mascara nero sembra cedere un po' il passo sulle ciglia: il bestseller del momento è quello in tonalità borgogna che sta vivendo un momento di popolarità. Elegante, chic, magnetico, intrigante, burgundy is the new black? Al momento sì, ed ecco perché meglio aggiungerne subito uno al beauty-case. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

mascara non 232 il nero il colore pi249 amato spopola adesso in nuance borgogna ed ecco perch233

© Vanityfair.it - Mascara, non è il nero il colore più amato: spopola adesso in nuance borgogna. Ed ecco perché

Argomenti simili trattati di recente

mascara 232 nero coloreMascara, non &#232; il nero il colore più amato: spopola adesso la nuance borgogna. Ed ecco perché - Per la prima volta da decenni il mascara nero sembra cedere un po' il passo sulle ciglia: il bestseller del momento è quello in tonalità borgogna che sta vivendo un momento di popolarità. Riporta vanityfair.it

mascara 232 nero coloreI Mascara dell’inverno 2025: 3 colori e prodotti da avere nel proprio beauty - Mascara colorato il mascara blu da utilizzare ora i mascara dell'inverno sono colorati mascara il ritorno del colore ... Secondo msn.com

mascara 232 nero coloreIl mascara dal colore inaspettato che &#232; il segreto dei make-up artist per ingrandire lo sguardo senza appesantirlo - Da tempo utilizzato sui set come alternativa al nero, il mascara grigio promette di essere uno dei prodotti beauty “It” del 2026. Da vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Mascara 232 Nero Colore