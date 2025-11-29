Mascara non è il nero il colore più amato | spopola adesso in nuance borgogna Ed ecco perché

Per la prima volta da decenni il mascara nero sembra cedere un po' il passo sulle ciglia: il bestseller del momento è quello in tonalità borgogna che sta vivendo un momento di popolarità. Elegante, chic, magnetico, intrigante, burgundy is the new black? Al momento sì, ed ecco perché meglio aggiungerne subito uno al beauty-case. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mascara, non è il nero il colore più amato: spopola adesso in nuance borgogna. Ed ecco perché

Argomenti simili trattati di recente

? Sguardo in primo piano con i mascara CLOSE UP di EuPhidra In farmacia trovi 3 mascara studiati per enfatizzare ogni singola ciglia, oftalmologicamente testati e adatti anche agli occhi sensibili: Close Up Waterproof Extra Build Nero – nero intenso, effe - facebook.com Vai su Facebook

Da tempo utilizzato sui set come alternativa al nero, il mascara grigio promette di essere uno dei prodotti beauty “It” del 2026. Merito della sua capacità di catturare la luce con delicatezza. E di adattarsi a tutti gli incarnati Vai su X

Mascara, non è il nero il colore più amato: spopola adesso la nuance borgogna. Ed ecco perché - Per la prima volta da decenni il mascara nero sembra cedere un po' il passo sulle ciglia: il bestseller del momento è quello in tonalità borgogna che sta vivendo un momento di popolarità. Riporta vanityfair.it

I Mascara dell’inverno 2025: 3 colori e prodotti da avere nel proprio beauty - Mascara colorato il mascara blu da utilizzare ora i mascara dell'inverno sono colorati mascara il ritorno del colore ... Secondo msn.com

Il mascara dal colore inaspettato che è il segreto dei make-up artist per ingrandire lo sguardo senza appesantirlo - Da tempo utilizzato sui set come alternativa al nero, il mascara grigio promette di essere uno dei prodotti beauty “It” del 2026. Da vogue.it