Martedì 2 dicembre alla Borsa Merci di Arezzo la presentazione del Rapporto Arezzo 2030

Arezzo, 29 novembre 2025 – . Nella provincia di Arezzo, il tasso di disoccupazione ha un valore pari al valore medio regionale ed inferiore a quello nazionale, in decrescita rispetto all'anno precedente ma sta diminuendo anche il tasso di occupazione giovanile. Il numero di laureati in percentuale sulla popolazione 25-39 anni residente è maggiore della media regionale e nazionale mentre il numero di persone con almeno il diploma resta inferiore alla media regionale. La retribuzione me dia annua degli occupati aretini è inferiore a quella regionale e nazionale così come la pensione media provinciale è tra le più basse in Toscana, anche se la percentuale di pensionati con pensione di basso importo è inferiore al valore nazionale.

