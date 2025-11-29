Marracash sulla rottura con Elodie | Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male

Il rapper ha finalmente parlato apertamente nel suo libro della fine della storia d'amore con la collega. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marracash sulla rottura con Elodie: "Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male"

News recenti che potrebbero piacerti

A distanza di qualche anno dalla separazione, Marracash torna a parlare della rottura con Elodie, rivelando cosa è accaduto tra loro - facebook.com Vai su Facebook

Marracash torna sulla rottura con Elodie e rivela cosa è accaduto tra loro Vai su X

Marracash sulla rottura con Elodie: "Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male" - Nel suo libro il cantante Marracash ha parlato della fine della relazione con Elodie, definendo quel momento della sua vita devastante. msn.com scrive

La versione di Marracash sulla rottura con Elodie: “Devastante vederla con un altro, pensavo volesse farmi male” - Marracash confida il motivo della crisi con Elodie, quando la relazione è finita e come hanno gestito la rottura ... Scrive fanpage.it

Marracash parla (ancora) della fine della relazione con Elodie: «Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, volesse sabotare il mio lavoro» - Lo fa nel libro Qualcosa in cui credere, in cui racconta la sua più recente trilogia discografica e l'impatto che la relazione con la cantante ha avuto sulla lavorazione del disco Noi, loro, gli altri ... Da vanityfair.it