Marracash al PalaSele di Eboli | il racconto dei 3 dischi che hanno completamente stravolto la sua carriera

Marracash apre il proprio tour MarraPalazzi25 al PalaSele di Eboli: l'occasione per racchiudere 6 anni di carriera e 3 dischi che hanno cambiato la sua dimensione musicale in Italia. Il racconto del concerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Il tour di @kingmarracash è partito da qui. Sold out a Eboli per il king del rap Ph @salsanopress @angelotortorella #marra #marracash #palasele #eboli #rap #anni60produzioni #GiteMania - facebook.com Vai su Facebook

MUSICA - Marracash, parte dal PalaSele di Eboli (già sold out) il tour MarraPalazzi25 ift.tt/FzGbBCY Vai su X

Marracash al PalaSele di Eboli: il racconto dei 3 dischi che hanno completamente stravolto la sua carriera - Marracash apre il proprio tour MarraPalazzi25 al PalaSele di Eboli: l'occasione per racchiudere 6 anni di carriera e 3 dischi che hanno cambiato la sua ... Come scrive fanpage.it

Marracash riparte dal PalaSele col suo racconto in sei capitoli - Ancora una grande star al Palasele dove stasera, alle 21, il palco sarà tutto di Marracash che fa tappa ad Eboli con il suo tour Marra Palazzi25, ultima occasione del 2025 per il ... Scrive ilmattino.it

Marracash riparte dal PalaSele di Eboli: al via “Marra Palazzi25” - Dopo aver conquistato gli stadi italiani con uno show che ha riscritto le regole dello spettacolo dal vivo, Marracash torna sul palco con “Marra Palazzi25”, la nuova tournée che segna l’ultima grande ... Secondo megamodo.com