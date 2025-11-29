Marotta e la sua visione per il futuro | Sali racconta l’incontro che cambiò la sua carriera

Inter News 24 Marotta citato da Sali, storico calciatore del Bologna, su alcuni dei momenti più importanti della carriera del giocatore. Giuseppe Marotta lo ha portato al Venezia, un incontro decisivo per la carriera di Renato Sali. L’ex difensore racconta il suo trasferimento al club veneto, il ruolo chiave del dirigente nella sua carriera e come l’allenatore Fabio Capello lo scelse per il Milan, nonostante qualche difficoltà iniziale. MAROTTA LO HA PORTATO AL VENEZIA – «Sì, una direttore fantastico. Era giovane, ma già determinato, autorevole e scaltro. Un altro mio grande sponsor fu Capello. 🔗 Leggi su Internews24.com

