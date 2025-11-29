Marotta e la sua visione per il futuro | Sali racconta l’incontro che cambiò la sua carriera
Inter News 24 Marotta citato da Sali, storico calciatore del Bologna, su alcuni dei momenti più importanti della carriera del giocatore. Giuseppe Marotta lo ha portato al Venezia, un incontro decisivo per la carriera di Renato Sali. L’ex difensore racconta il suo trasferimento al club veneto, il ruolo chiave del dirigente nella sua carriera e come l’allenatore Fabio Capello lo scelse per il Milan, nonostante qualche difficoltà iniziale. MAROTTA LO HA PORTATO AL VENEZIA – «Sì, una direttore fantastico. Era giovane, ma già determinato, autorevole e scaltro. Un altro mio grande sponsor fu Capello. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
"Marc Marotta" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
? NOVITÀ IN LIBRERIA Claude Chollet • Pierluigi Locchi • Cristian Jimenéz • Francesco Marotta • Marco Scatarzi • Adriano Scianca ENEA • ITALIA • EUROPA Dalle rovine a una nuova fondazione Milano, 25 ottobre 2025 - Atti del Convegno a cura dell’istit - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: "Il futuro di Inzaghi? Irrinunciabile. Anni straordinari per l'Inter e grandissimo merito è suo" - Di lui non bisogna guardare le settimane, bisogna guardare gli anni. Come scrive corrieredellosport.it
Mercato Inter, Beppe Marotta mette ordine sul futuro della panchina nerazzurra - L'amministratore delegato ha dato una sua interpretazione delle parole di Diego Simeone, che ha parlato di un futuro alla Beneamata. Scrive msn.com
Marotta, quanta nostalgia! Come lui nessuno, ma se rimaneva lo avrebbero affondato! - Beppe Marotta: la Juventus come apice della carriera e il valore di una leadership vincente «Il vero culmine della mia carriera l’ho raggiunto alla Juventus, quando avevo quasi 60 ... Scrive tuttojuve.com