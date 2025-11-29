Mark Henry | Sami Zayn è straordinario ma Solo Sikoa è l’uomo su cui la WWE punta

Nell’ultima puntata di SmackDown prima di Survivor Series, Sami Zayn è stato schienato da Solo Sikoa nel tradizionale match a eliminazione cinque contro cinque. “The Underdog from the Underground” ha mostrato una grande prova di carattere, ma non è riuscito a superare il leader degli MFT, che si è rivelato l’unico sopravvissuto dopo aver schienato Zayn e conquistato così la vittoria per la sua squadra. A Busted Open After Dark, il WWE Hall of Famer Mark Henry ha rivelato il possibile motivo per cui Solo ha ottenuto la vittoria su Zayn a SmackDown, sottolineando come il “Street Champion” sia considerato il futuro della compagnia: “Alla fine erano rimasti Sami Zayn e tre avversari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

