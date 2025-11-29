Mario Suarez elogia l’Atletico Madrid | Si tratta della squadra più completa della Spagna al momento

Inter News 24 Mario Suarez, ex Atletico Madrid e Fiorentina, si esprime in modo positivo sugli ultimi avversari dell’Inter in Champions League. L’ex centrocampista di Atletico Madrid e Fiorentina, Mario Suárez, ha elogiato la prestazione della sua ex squadra dopo la vittoria contro l’Inter in Champions League, mettendo in evidenza l’importanza di José Maria Giménez, autore del gol vittoria. Su Instagram, Suárez ha sottolineato come l’ Atletico Madrid, guidato da Diego Simeone, sia la squadra in forma migliore e la più competitiva di tutta la Spagna al momento. Mario Suárez elogia la forma dell’Atletico Madrid e l’importanza di José Maria Giménez Secondo l’ex giocatore, la squadra di Simeone ha raggiunto una striscia di sei vittorie consecutive, e ha affermato che tale successo non sarebbe stato possibile senza il contributo di Giménez, che è tornato in campo dopo un infortunio. 🔗 Leggi su Internews24.com

