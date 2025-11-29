Marghera dopo Altuglas si rischiano altre chiusure | Pure 3V Sigma e Engie soffrono

«Siamo molto preoccupati per il destino di molte aziende di Porto Marghera. Troppe realtà si stanno disimpegnando, altre stanno delocalizzando le attività di produzione, con conseguenti ripercussioni su chi, invece, resta». Così parla il segretario generale della Femca Cisl Venezia, Francesco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altuglas, allarme dei sindacati: «Con lo stop allo stabilimento si rischia un effetto domino» - La chiusura di Altuglas, con 51 licenziamenti a Porto Marghera (e altri 61 dei 202 nella sede di Rho), rischia di creare danni a cascata ad altre aziende del polo veneziano. Da ilgazzettino.it

Altuglas, un'altra fumata nera: l'azienda conferma la chiusura e il licenziamento di 51 lavoratori - Nulla di buono dall’incontro in Regione per l’Altuglas di Porto Marghera, dove lo scorso 25 settembre hanno spento gli impianti e il 6 ottobre i 51 dipendenti hanno ... Lo riporta ilgazzettino.it

Altuglas, chiude l’azienda e 51 addetti restano a casa: «Costi dell’energia troppo alti» - Una differenza che rende non più competitiva la produzione, anche a causa in ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it