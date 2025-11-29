Mare Di Vino e Di Gusto al via la mostra-mercato enogastronomica | i numeri dell' edizione 2025

Calici di vino, profumi, sapori e molti appassionati, cultori o semplicemente curiosi in cerca di qualcosa di buono per il palato. La mostra-mercato enogastronomica MareDiVino e DiGusto, organizzata da Fondazione Lem, Fisar Livorno e Slow Food Toscana in collaborazione di Vetrina Toscana, è stata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Pronti per un'altra giornata dedicata al vino e al mare #MareDivino - facebook.com Vai su Facebook

Mare Di Vino e Di Gusto, al via la mostra-mercato enogastronomica: i numeri dell'edizione 2025 - Calici di vino, profumi, sapori e molti appassionati, cultori o semplicemente curiosi in cerca di qualcosa di buono per il palato. livornotoday.it scrive

Al via MareDiVino e DiGusto: al Modigliani Forum di Livorno dal 29 novembre al 1° dicembre - Livorno 28 novembre 2025 Al via MareDiVino e DiGusto: al Modigliani Forum di Livorno dal 29 novembre al 1° dicembre ... Da livornopress.it

A Fiumicino 'La via del gusto', assaggi e degustazioni in riva al mare - Saranno l’odore della salsedine, il verso dei gabbiani in volo e il suono delle onde che si infrangono sul bagnasciuga a fare da cornice idilliaca alla prima edizione della kermesse, promossa ... Come scrive adnkronos.com