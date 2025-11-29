Marco Verratti torna nel mirino della Juventus per gennaio | suggestione o realtà?

I bianconeri hanno iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio, dando priorità al centrocampo dove manca la figura di un regista che detti i tempi alla squadra. Tra i tanti nomi accostati alla Vecchia Signora, c’è uno che sa di suggestione, visto I costi proibitivi dell’operazione: Marco Verratti. MARCO VERRATTI PUÒ ARRIVARE ALLA JUVENTUS? L’ex centrocampista del Psg, 33enne, campione d’Europa con la Nazionale nel 2021, si trova al momento in Qatar dove ha strappato un contratto da 30 milioni di euro a stagione con l’ Al-Dulail Sc, dopo la precedente esperienza con l Al-Arabi da 70 milioni di euro in due anni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Marco Verratti torna nel mirino della Juventus per gennaio: suggestione o realtà?

