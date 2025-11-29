Marattin lancia l’assemblea dei libdem con Calenda | Inizia il percorso verso un solo partito
"Come abbiamo sempre detto l'obiettivo è arrivare alle elezioni politiche del 2027 con un'unica offerta politica liberal democratica alternativa ai due campi. Non vogliamo più.
Marattin lancia l'assemblea dei libdem con Calenda: “Inizia il percorso verso un solo partito” - Il deputato invita il il leader di Azione all'assisse del suo partito in vista delle politiche del 2027: "Sarà un anno utile ad amalgamarci. ilfoglio.it scrive
Marattin: "Qui nel mondo arabo c'è chi condanna l'estremismo palestinese più che in Italia" - È passato da Israele a gli Emirati Arabi Uniti, un buon punto di osservazione sul futuro di quell’area. Scrive iltempo.it