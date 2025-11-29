Maraio | ‘Avanti’ è il laboratorio del centrosinistra

Tempo di lettura: 2 minuti “ Rilanciamo. Dopo gli ottimi risultati ottenuti alle ultime elezioni regionali, in tutte le realtà chiamate al voto, il nostro cammino non si ferma. ‘Avanti’ significa continuare a costruire, sarà un laboratorio nazionale”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di ‘Avanti Psi’ a margine di una iniziativa a Salerando i quattro consiglieri regionali eletti ed il 5,9 campano, il 4% in Puglia con i popolari e Decaro, il 2,5% del Veneto con Manildo. “ I dati delle regionali ci hanno dato ragione, il socialismo del futuro, che non è nostalgia o cespuglio di diverse convenienze, si declina su nuove sfide, si apre e non si chiude. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maraio: “‘Avanti’ è il laboratorio del centrosinistra”

