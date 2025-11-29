Manuela Carriero ex tronista di Uomini e Donne | Ho subito un sequestro di persona con violenza sessuale

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuela Carriero racconta sui social uno degli eventi più traumatici della sua vita. Anni fa, l'ex di Uomini e Donne e Temptation Island è stata sequestrata, violentata e minacciata di morte con una pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

manuela carriero ex tronistaManuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne: “Ho subito un sequestro di persona con violenza sessuale” - Anni fa, l’ex di Uomini e Donne e Temptation Island è stata sequestrata, violentata e minacciata di morte con una ... Lo riporta fanpage.it

