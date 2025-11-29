Manovra Uil | cambiare su fisco sanità e pensioni A gennaio confronto sul welfare

Ildenaro.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 nov. (askanews) – La Uil riconosce al Governo di aver accolto la proposta di detassare gli aumenti contrattuali. “Prendiamo atto di questo risultato e lo portiamo a casa”, dice il segretario generale Pierpaolo Bombardieri che, però, chiede di aumentare il tetto a 40mila euro e fare di più su fisco, sanità e pensioni. A sostegno di queste richieste la confederazione sindacale ha riunito, a Roma, duemila delegati per suggerire modifiche e miglioramenti alla manovra durante l’iter parlamentare. Bombardieri ha anche lanciato l’idea di un confronto sul welfare, a partire da gennaio, con istituzioni e parti sociali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

manovra uil cambiare fiscoManovra - Bombardieri: ‘Fisco, pensioni, sanità, serve cambiare’ - Marchesini (Confindustria), 'per crescita occorre più coraggio' - “La Uil non si è 'staccata' ma ha tenuto una posizione coerente con quello che ha sostenuto nel corso degli ultimi anni”. Scrive affaritaliani.it

manovra uil cambiare fiscoBombardieri “Cambiare la manovra su fisco, pensioni e sanità” - ... Da sardiniapost.it

manovra uil cambiare fiscoManovra, Uil: cambiare su fisco, sanità e pensioni. A gennaio confronto sul welfare - La Uil riconosce al Governo di aver accolto la proposta di detassare gli aumenti contrattuali. Riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Uil Cambiare Fisco