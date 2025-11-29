Manovra oggi la Uil manifesta a Roma

Appuntamento al Teatro Brancaccio. Le ragioni dell'iniziativa. Addio all'unità sindacale? L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Manovra, oggi la Uil manifesta a Roma

News recenti che potrebbero piacerti

RTTR La Televisione. . UNO SCIOPERO CONTRO MANOVRA E GUERRA E' quello organizzato oggi a livello nazionale dal sindacato Usb con una manifestazione a Trento in piazza Dante. Oggi ha incrociato le braccia anche il personale di Trentino Trasporti - facebook.com Vai su Facebook

#disuguaglianze #ridistribuire #ricchezza #governoMeloni #manovra #povertà Sforzati, di più. Oggi per @repubblica Vai su X

Rizzetto (FdI): “Bene la Uil di Bombardieri sulla manovra. Ora anche la Cgil passi dalla protesta alla proposta” - Il presidente della commissione Lavoro alla Camera: "Le parole del segretario della Uil sulla legge di Bilancio sono molto interessanti. Secondo ilfoglio.it

Rottamazione, pensione, tagli Irpef e assicurazioni: aumentano le critiche alla manovra - MILANO – Una manovra “palesemente inadeguata, ingiusta e controproducente”, secondo la Cgil e con “forti crititicità” su fisco, pensioni e sanità secondo la Uil. Si legge su repubblica.it

MANOVRA & SINDACATI/ Tra Cgil, Cisl e Uil aveva ragione Sergio Leone - e questa la conosco”: come il mitico Tuco ne Il buono, il brutto e il cattivo, anche noi possiamo dire con orgoglio che le pistole le riconosciamo dalla voce. Scrive ilsussidiario.net