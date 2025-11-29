Manovra? No caccia al tesoro | quello di Bankitalia
Prosegue tra i mal di pancia la trattativa con le banche
Affitti brevi, Irap per le banche e prima casa nell'Isee: tra accordi, giravolte e caccia alle risorse il governo blinda la Manovra finanziaria Avanza l'iter
Affitti brevi, Irap per le banche e prima casa nell'Isee: tra accordi, giravolte e caccia alle risorse il governo blinda la Manovra finanziaria
Manovra, FdI insiste sull'oro di Bankitalia: "È del popolo italiano". Spunta un nuovo testo - Dopo i rilievi dei tecnici del Tesoro, i senatori meloniani riscrivono l'emendamento sulle riserve auree detenute e gestite da via Nazionale.
Manovra, il no del Tesoro al prelievo dell'oro di Bankitalia. "Sarebbe un esproprio" - In un documento dei tecnici del Mef, che Repubblica ha potuto visionare, tutte le criticità della proposta di Fratelli d'Italia.
Manovra, oro Bankitalia allo Stato? Il MEF di Giorgetti pronto a dire no a FdI di Meloni - L'emendamento oro alla Patria alla legge di bilancio 2026 formulato dal partito di Meloni non piacerebbe affatto al MEF, che parla di "esproprio".