Manovra | Landini ' zero su investimenti gli unici sono per riarmo'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a un rischio concreto di deindustrializzazione. In questa legge di bilancio, alla parola investimenti pubblici, la cifra è zero. Gli unici investimenti sono per il riarmo. Stellantis non produrrà più di 300 mila auto, che dovrebbe essere la produzione di un solo stabilimento. Non c'è alcuna idea di politica industriale". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo all'evento dem 'Costruire l'Italia' a Montepulciano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Landini, 'zero su investimenti, gli unici sono per riarmo'

Approfondisci con queste news

I sindacati contestano diversi punti della Manovra, in discussione in Parlamento. Non aderisce la Cgil che invece ha proclamato un'altra giornata di protesta per il 12 dicembre. Landini sarà nel Capoluogo martedì 2 - facebook.com Vai su Facebook

#Capone, segretario generale dell’ #Ugl: "La manovra ha un forte impatto sociale e va nella direzione giusta. Con le piazzate #proPal e le proteste preventive contro la legge di bilancio, #Landini si sta allontanando dai lavoratori" Vai su X

Manovra: Landini, 'zero su investimenti, gli unici sono per riarmo' - In questa legge di bilancio, alla parola investimenti pubblici, la cifra è zero. Scrive iltempo.it

Manovra, Landini: "Senza investimenti si porta il Paese a sbattere, stanno raccontando balle" - (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 "E' una finanziaria che rischia di creare danni. Secondo ilmattino.it

Landini, questa è una manovra contro il Paese e i lavoratori - "Dai testi che ci arrivano della legge di bilancio emerge chiaro che questa Manovra è a danno dei lavoratori e del Pese perché non ci sono investimenti, non si prevede crescita, anzi c'e' un ... Scrive quotidiano.net