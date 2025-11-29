Manovra a Roma corteo Usb contro finanziaria di guerra con Thunberg e Albanese

L’Unione sindacale di base scende in piazza a Roma per la manifestazione nazionale “contro la finanziaria di guerra” dopo lo sciopero generale di ieri. Decine di migliaia i manifestanti. Come alla manifestazione di Genova di ieri anche nel corteo di Roma l’attivista Greta Thunberg è scesa in piazza assieme alla Relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. Thunberg e Albanese in testa al corteo con i Vigili del Fuoco a fare da cordone di solidarietà. In piazza anche Unione Democratica Arabo-Palestinese, Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Osa. In testa al corteo anche una delegazione di ebrei newyorchesi della “Jews United Against Zionism”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

