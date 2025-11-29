Manovra 2026 Giorgetti | Soddisfatto per l’utile confronto con le parti sociali
“Questa volta gli incontri che noi abbiamo fatto con le associazioni, con i sindacati, sono stati veramente utili. Perché in quegli incontri che noi abbiamo fatto, sono venuti dei suggerimenti, delle indicazioni, delle richieste, delle aspettative da parte dei sindacati, da parte delle associazioni datoriali, anche da Confindustria, anche dalla Cisl. E noi le abbiamo trasformate in proposte concrete, sulla base di queste indicazioni, nella misura in cui le abbiamo valutate, coerenti col nostro approccio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento all’assemblea di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
